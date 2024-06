POL-PDMY: Ochtendung, Schillerstraße

Mayen (ots) - In der Nacht von Montag, 24.06.24 auf Dienstag, 25.06.24 kam es gegen 00:30 Uhr und später nochmals gegen 03:20 Uhr in der Innenstadt von Mayen im Bereich der "Marktstraße" und der Straße "Am Brückentor" zu drei versuchten Einbrüchen in Ladengeschäfte. Der Täter versuchte die Schaufensterscheiben einzuschlagen. Durch die ausgelösten Alarmanlagen floh er von den Örtlichkeiten. Wenige Tage zuvor kam ...

mehr