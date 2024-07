LPI-EF: Fahrradfahrerin schwer verletzt

Sömmerda (ots) - In Sömmerda geriet Montagabend ein Autofahrer in das Visier der Polizei. Der 19-Jährige war mit seinem VW in der Rannstedter Straße unterwegs gewesen, als die Polizei ihn stoppte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle zeigt der Drogenvortest ein positives Ergebnis an. Der Fahrer musste für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle. Im Anschluss setzte er seinen Weg, mit einer Anzeige im Gepäck, fort. (SE) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

