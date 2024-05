Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Auffahrunfall auf der B 110- eine verletzte Person

PR Heringsdorf (ots)

Am Nachmittag des 14.5.2024 ereignete sich gegen 15:50 Uhr auf der B110, zwischen der Abfahrt Lieper Winkel und Mellenthin, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 81-jähriger Fahrer in einem PKW Honda Jazz die B 110 aus Usedom kommend in Richtung Mellenthin. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der Senior dann ungebremst auf ein verkehrsbedingt haltenden Transporter auf. In weiterer Folge kam der Mann von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug . Der 81 Jährige erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der 42-jährige Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 14.000,- EUR. Für die Aufnahme des Verkehrsunfalles und die Beseitigung der Unfallschäden war die B 110 an der Unfallstelle für ca. 1 Stunde halbseitig gesperrt. Die Beteiligten des Unfalls sind deutsche Staatsbürger und wohnhaft im Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

