Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und drei verletzten Personen, LK VG

PR Wolgast (ots)

Am 12.05.2024, gegen 13:50 Uhr, fuhr die 24-jährige Fahrzeugführerin eines PKW Mazda auf der L 35 aus Richtung Gützkow in Richtung Greifswald.Der 21-jährige Unfallverursacher befuhr mit einem PKW Skoda die Ortschaft Bandelin aus Richtung Kuntzow kommend und missachtete an der Kreuzung L35 die Vorfahrt des aus Richtung Gützkow kommenden PKW Mazda. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. In der Folge kamen beide Pkw nach rechts in Richtung Mühlenbergstraße ab und kollidierten mit einem dort stehenden Pkw VW, der beabsichtigte geradeaus in Richtung Kuntzow die Kreuzung zu passieren. In dem Pkw VW befanden sich zum Unfallzeitpunkt insgesamt drei Insassen (35 und 36 Jahre alt), sowie ein Kind im Alter von 5 Jahren. Sowohl der Mazda, als auch der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Schwer verletzt wurde die Insassin aus dem PKW Mazda, sie wurde zur weiteren medizinischen Behandlung durch einen Rettungswagen ins Klinikum Greifswald verbracht.Im beteiligten Pkw VW wurden die 36 jährige Mutter und ihr 5 jähriger Junge leicht verletzt. Diese wurden mit einem zweiten RTW ebenfalls in Klinikum Greifswald verbracht. Die Landstraße war für eine Dauer von 60 Minuten voll,und für weitere 30 Minuten halbseitig gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 EUR.Die Beteiligten Personen des Unfalls sind deutsche Staatsbürger.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell