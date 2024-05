Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Vermehrte Anrufe durch falsche Polizeibeamte im Bereich der Po0lizeiinspektion Remagen

Remagen (ots)

Aktuell häufen sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Remagen, insbesondere im Bereich Remagen und Bad Breisig, betrügerische Anrufe durch falsche Polizeibeamte. Die Täter melden sich telefonisch bei den Opfern und geben an, Polizeibeamte der Polizei in Remagen zu sein und nach der Festnahme von Tätern eine Liste mit den Daten des jeweiligen Opfers gefunden zu haben. Auf der Liste stehen angeblich die Personaldaten des Opfers und der Hinweis, dass in der Wohnung Geld, Schmuck und ein Tresor vorhanden sei. Die Täter geben an, dass sie zur Sicherheit die Wertgegenstände übernehmen würden und fordern die Herausgabe oder möchten den Tresor in Augenschein nehmen. Hierbei handelt es sich immer um einen Betrugsversuch. Beenden Sie solche Gespräche umgehend und setzen sich mit ihrer örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung. Lassen Sie sich nicht von den Anrufern telefonisch verbinden, sondern wählen eigenständig die Nummer der Polizei. Keine staatliche Organisation fordert telefonisch die Herausgabe von Bargeld, Schmuck oder anderen Wertgegenständen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell