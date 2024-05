POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht L82

Mayen (ots) - In der Nacht von Pfingstmontag (20.05.2024) auf Dienstag (21.05.2024) kam es in der Innenstadt von Mayen zu einem Blitzeinbruch in ein Juweliergeschäft. Unbekannte Täter drangen gegen 04:10 Uhr brachial in das Geschäft ein und entwendeten diversen Schmuck. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Täter mit einem Fahrzeug ...

mehr