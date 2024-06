POL-PDLD: Gommersheim - Betrunkener Radfahrer

Polizeidirektion Landau

Alkoholkonsum bei einem 49 Jahre alten Radfahrer dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich heute am frühen Morgen (Uz: 13.06.2024, 04.45 Uhr) ereignete. Dabei verlor der Mann in der Geinsheimer Straße die Kontrolle über sein Pedelec, kam von der Fahrbahn ab und blieb an einem Brückengeländer hängen. Er stürzte zu Boden und verletzte sich - weil er keinen Helm trug - im Kopfbereich. Mit dem Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus, wo ihm aufgrund seiner Alkoholisierung eine Blutprobe genommen wurde. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei appelliert: Tragen Sie auch beim Radfahren immer einen Helm. Denn der Helm kann bei einem schweren Sturz die Gesundheit oder gar das Leben retten.

