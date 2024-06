POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Annweiler (ots) - Am 11.06.2024 ereignete sich in der Friedensstraße in Annweiler zwischen 7 und 8 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte beim Vorbeifahren einen geparkten PKW Ford und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Ein Strafverfahren ...

