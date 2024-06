Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Spiegel abgefahren und abgehauen - Zeugen gesucht

Annweiler (ots)

Am 11.06.2024 ereignete sich in der Friedensstraße in Annweiler zwischen 7 und 8 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte beim Vorbeifahren einen geparkten PKW Ford und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pwannweiler@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06346 96462519 bei der Polizeiwache Annweiler zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell