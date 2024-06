Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Gleich 10 Handy-Verstöße

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Innerhalb einer Stunde wurden gestern Mittag (12.06.024, 15.45 Uhr bis 16.45 Uhr) auf der K 6 bei Edenkoben 10 Autofahrer erwischt, die während der Fahrt mit dem Handy telefonierten. Sie erhalten in Kürze einen Bußgeldbescheid in Höhe von 100 Euro. Zudem bekommen sie in der Flensburger Verkehrssünderkartei einen Punkt verbucht. Ein weiterer Autofahrer trug keinen Sicherheitsgurt und muss 30 Euro bezahlen. Und weil ein LKW-Fahrer seine Ladung nicht ausreichend gesichert hatte, wurde gegen ihn ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell