LPI-SLF: Sachbeschädigung durch Steinwurf

Saalfeld (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Kleingartenanlage "Rotstern" im Neumühlenweg mehrere Zaunfelder durch unbekannte Täter beschädigt. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Landespolizeiinspektion Saalfeld gern entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst Saalfeld Telefon: 03671 56 0 E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de ...

