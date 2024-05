LPI-SLF: Zum Glück leer und nicht im Gegenverkehr gelandet...

Rudolstadt (ots) - Nach einer Unfallflucht in Rudolstadt werden Zeugen gesucht. Am vergangenen Donnerstag, dem 16.05.2024 kam es gegen 09:00 Uhr im Bereich des Erich-Correns-Ring / Weststraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer fuhr von der Weststraße kommend nach rechts in die Straße Erich-Correns-Ring ein und beschädigte im Vorbeifahren einen entgegenkommenden Bus. Bei dem gesuchten PKW ...

