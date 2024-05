POL Schwaben Nord: Podcast & Video zu "Sicher mit dem Fahrrad unterwegs"

Augsburg (ots) - Diedorf - Am gestrigen Sonntagabend (12.05.2024) kam es zum Brand eines Gebäudes in der Dammstraße. Gegen 20.30 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl des Gebäudes bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Das Gebäude ist teilweise ...

