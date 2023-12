Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Streit unter Autofahrern über Fahrweise eskaliert

Bremerhaven (ots)

Dass der Straßenverkehr kein rechtsfreier Raum ist, sollte eigentlich jedem Verkehrsteilnehmer klar sein. Dennoch kommt es zwischen Kraftfahrzeugführern immer wieder zu Auseinandersetzungen, die bisweilen in Straftaten münden.

Einen solchen Fall gab es nach bisherigen Erkenntnissen am gestrigen Mittwoch, 20. Dezember, in Bremerhaven. Ein 20-Jähriger befuhr mit seinem Honda gegen 17.30 Uhr zunächst die Stresemannstraße und im weiteren Verlauf die Elbestraße in südlicher Richtung. Dabei fiel ihm schon in Lehe ein anderer Autofahrer mit einem Skoda auf, der ihm offenbar sehr dicht hinten auffuhr. Dies setzte sich nach Schilderung des 20-Jährigen fort bis nach Geestemünde, wo beide Autos an einer roten Ampel halten mussten.

Der Hondafahrer versuchte nun offenbar aus dem Fenster heraus, den Skodafahrer auf dessen Fahrweise anzusprechen. Daraufhin soll der Skodafahrer sein Auto verlassen haben, zum Honda gegangen sein und gegen die inzwischen wieder geschlossene Fensterscheibe auf der Fahrerseite geschlagen haben. Dabei ging die Scheibe komplett zu Bruch. Der 20-Jährige wurde durch Splitter leicht im Gesicht verletzt. Der Skodafahrer setzte sich wieder in seinen Wagen und fuhr davon.

Die alarmierte Polizei fahndete nach dem Flüchtigen und konnte ihn kurze Zeit später an der Wohnadresse antreffen. Hier schilderte der 29-Jährige, dass er von dem 20-Jährigen beleidigt worden sei und erstattete seinerseits Anzeige. Dass die Scheibe kaputt ging, sei ebenfalls auf das Verhalten des anderen Autofahrers zurückzuführen.

Am Ende des Konflikts erhielten nun beide Fahrer Strafanzeigen: der Hondafahrer wegen des Verdachts der Beleidigung, der Skodafahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und der Sachbeschädigung.

