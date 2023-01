LPI-NDH: Sachbeschädigung durch Brandlegung

Dingelstädt (ots) - Am Samstag dem 31.12.2022 gegen 22:30 Uhr brannte in Dingelstädt, Am Heidendolch eine Wacholderhecke. Vermutlich warfen unbekannte Täter einen Feuerwerkskörper in die Hecke und entzündeten diese dadurch. Die genaue Schadenhöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion ...

