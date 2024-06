POL Schwaben Nord: Kind bei Unfall verletzt

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Sonntag (16.06.2024) war ein 31-Jähriger mit einem entwendeten Roller ohne Kennzeichen und unter dem Einfluss von Drogen in Oberhausen unterwegs. Gegen 19.00 Uhr bemerkte eine Polizeistreife den Rollerfahrer und signalisierte die Kontrolle. Als der Rollerfahrer dies bemerkte, flüchtete er zunächst. Hierbei befuhr er den Gehweg der Dieselstraße in entgegensetzte Richtung und ...

mehr