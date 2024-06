POL Schwaben Nord: Mit entwendeten Roller unterwegs

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstagmorgen (15.06.2024) kam es zum Brand eines Wohnwagens in der Riedingerstraße. Das Feuer ging auf ein Haus über. Gegen 07.00 Uhr wurde der Brand bei der Polizei mitgeteilt. Der Wohnwagen stand bereits in Vollbrand und das Feuer war bereits auf das angrenzende Mehrfamilienhaus übergegangen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Es entstand ein ...

