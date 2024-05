Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unverletzt

Eisenach (ots)

Am gestrigen Nachmittag befuhr ein 19-jähriger Fahrer eines Mercedes die B19 im Bereich Mariental. In einer Linkskurve verlor der Fahrzeugführer auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über den Pkw, geriet ins Schleudern und kollidierte mit einer am Straßenrand befindlichen Felswand. Der 19-Jährige blieb unverletzt, am Mercedes entstand erheblicher Sachschaden. (jd)

