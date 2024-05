LPI-GTH: Drogen - und Alkoholtest positiv

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots) - Ein bislang Unbekannter beschädigte zwei in der Straße "Am Bahnhof" geparkte Pkw. Der entstandene Sachschaden an dem Skoda sowie dem Mazda wird auf 1.500 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich heute Morgen, gegen 04.20 Uhr. Der Täter entfernte sich nach ersten Erkenntnissen in Richtung Ortszentrum mit einem Simson Moped vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 ...

