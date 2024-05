Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer schwer verletzt

Ilmenau (ots)

Gestern Vormittag wurde ein 17-Jähriger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Er befuhr mit seinem Fahrrad die Richard-Bock-Straße in Fahrtrichtung Ilm-Ufer. Ein 58 Jahre alter Fahrer eines VW aus entgegengesetzter Richtung musste der Begleiterin des 17-Jährigen, ebenfalls auf einem Rad, in einem Kurvenbereich ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Der 17-Jährige passierte den Bereich unmittelbar in der Folge und offenbar mit hoher Geschwindigkeit sowie zu weit mittig auf der Straße. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw. Dadurch geriet der Jugendliche auf die Motorhaube und stürzte. Er kam in ein Krankenhaus. (ah)

