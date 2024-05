LPI-GTH: Leicht verletzt

Arnstadt (ots) - Eine 28-jährige Fahrerin eines Peugeot befuhr gestern Abend die Thöreyer Straße von Richtung Thörey kommend. Gleichzeitig fuhr ein 28-Jähriger mit seinem VW auf der Straße "Am Lützer Feld" in Richtung Ichtershäuser Straße. An einer dort befindlichen Kreuzung missachtete der 28-Jährige offenbar die vorfahrtsberechtigte 28-Jährige. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und kamen in ein ...

