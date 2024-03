POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Mann ohrfeigt 11-Jährigen und flüchtet

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Dienstag gegen 20 Uhr verschafften sich drei unbekannte Personen auf unbekannte Art und Weise Zutritt in ein Anwesen in der Normannenstraße. Sie begaben sich in die Kellerräumlichkeiten und brachen in zwei dortige Kellerparzellen ein. Aus einer Parzelle entwendeten sie eine Spielkonsole. Anschließend verließen sie das Anwesen und gingen in unbekannte Richtung davon. Ob weitere ...

