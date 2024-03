Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in zwei Kellerparzellen

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag gegen 20 Uhr verschafften sich drei unbekannte Personen auf unbekannte Art und Weise Zutritt in ein Anwesen in der Normannenstraße. Sie begaben sich in die Kellerräumlichkeiten und brachen in zwei dortige Kellerparzellen ein. Aus einer Parzelle entwendeten sie eine Spielkonsole. Anschließend verließen sie das Anwesen und gingen in unbekannte Richtung davon. Ob weitere Sachen entwendet wurden und wie hoch der entstandene Diebstahlschaden ist, ist bislang noch unbekannt.

Die drei Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, ca. 14-16 Jahre alt, schlank, südosteuropäisches Aussehen, ca. 1,50 - 1,60 m, dunkle Haarfarbe, schwarze/dunkelblaue Windjacke, dunkle Jeans, dunkle Schuhe

Täter 2: männlich, ca. 14-16 Jahre alt, schlank, südosteuropäisches Aussehen, ca. 1,65 m, dunkle Haarfarbe, schwarze/dunkelblaue Windjacke, dunkle Jeans, dunkle Schuhe

Täter 3: männlich, ca. 14-16 Jahre alt, schlank, südosteuropäisches Aussehen, klein, dunkle Haare, rote Jacke

Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern oder der Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden, unter: 0621-833970.

