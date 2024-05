LPI-GTH: Zeugensuche nach Verkehrsgefährdung

Ilmenau (ots) - Gestern Vormittag wurde ein 17-Jähriger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Er befuhr mit seinem Fahrrad die Richard-Bock-Straße in Fahrtrichtung Ilm-Ufer. Ein 58 Jahre alter Fahrer eines VW aus entgegengesetzter Richtung musste der Begleiterin des 17-Jährigen, ebenfalls auf einem Rad, in einem Kurvenbereich ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Der 17-Jährige passierte den Bereich unmittelbar in der Folge und offenbar mit hoher ...

mehr