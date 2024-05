Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Mann bricht in Parfümerie ein

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Mann, der in der vergangenen Nacht in eine Parfümerie am Berliner Platz eingebrochen ist. Zeugen wurden auf die Tat aufmerksam, so dass es auch eine Täterbeschreibung gibt. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug der Mann gegen 3.35 Uhr die gläserne Eingangstür ein und erbeutete aus dem Verkaufsraum eine größere Menge Parfum. Er flüchtete auf einem dunklen Fahrrad (vermutlich Pedelec/E-Bike) in Richtung Ludwigstraße. Mutmaßliches Tatwerkzeug (Axt) konnte vor Ort gefunden und sichergestellt werden. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 25 Jahre alt, ca. 70kg schwer, 1,70m bis 1,75m groß, helle Haut, trug eine dunkle Sweatshirt-Jacke und eine schwarze Jogginghose. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

