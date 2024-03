Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebe brechen in Einfamilienhaus ein

Greiz (ots)

Seelingstädt. Am 19.03.2024 zwischen 05:45 Uhr und 06:15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Haselbach ein. Die beiden Hauseigentümer waren in diesem kurzen Zeitfenster nicht zu Hause. Die Einbrecher gelangten schließlich gewaltsam über ein Fenster im Erdgeschoss ins Innere des Hauses und durchwühlten die Räumlichkeiten. Gestohlen wurde nach derzeitigen Informationen eine Geldkassette. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat im besagtem Zeitraum unbekannte Personen, oder Fahrzeuge in der Ortslage Haselbach wahrgenommen und kann Angaben zu diesen machen? Hinweise nimmt die Greizer Polizei unter der Tel. 03661 / 6210 entgegen (Bezugsnummer 0072470/2024) <BF>

