Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Weida: Die Greizer Polizei ermittelt aktuell zu einem Kennzeichendiebstahl mit anschließendem Tankbetrug. Am Montag, dem 18.03.2024, zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr stahlen bislang unbekannte Täter die beiden polnischen Kennzeichen eines Pkw VW, welcher auf dem Platz der Freiheit abgestellt war. Kurz darauf, gegen 19:00 Uhr, tankte ein bislang Unbekannter sein Fahrzeug, vermutlich ein Opel, an einer Tankstelle in der Geraer Landstraße. Ohne zu bezahlen verließ der Fahrer samt Auto, an welchem eines der gestohlenen polnischen Kennzeichen angebracht waren, das Tankstellengelände in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Ermittlungen (Bezugsnummer 0072534/2024) werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zum Kennzeichendiebstahl bzw. dem anschließenden Tankbetrug machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der Greizer Polizei zu melden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell