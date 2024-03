Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Flasche Rum geleert

Altenburg (ots)

Altenburg: Eine ganze Flasche Rum gönnte sich gestern Nachmittag (18.03.2024) ein 35 Jahre alter Mann, als er gegen 14:15 Uhr in einem Supermarkt in der Kauerndorfer Allee zugegen war. Allerdings kaufte der Mann den Schnaps nicht, sondern trank in im Laden leer. Bezahlt hat er die Flasche allerdings nicht, so dass die Polizei angefordert wurde. Der 35-Jährige erhielt daraufhin eine Anzeige. Dem jedoch nicht genug - ein Atemalkoholtest bei dem Herrn zeigte unglaubliche 4,28 Promille. (RK)

