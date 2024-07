POL-MFR: (763) Callcenterbetrug - Geldabholer festgenommen

Greding (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (18.07.2024) geriet die Maschinenhalle eines landwirtschaftlichen Anwesens in Greding (Lkrs. Roth) in Brand. Es entstand hoher Sachschaden. Gegen 00:15 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes die Mitteilung über den Brand eines landwirtschaftlich genutzten Gebäudes in der Kreisstraße ein. Als alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr ...

