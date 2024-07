POL-DA: Lindenfels: Größerer Polizeieinsatz wegen Schlägerei

Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Am Samstag, 27.04.24 in der Zeit zwischen 14:05 und 14:30 Uhr wurde ein grauer Pkw-Van VW California aus dem Kreis Mainz-Bingen auf dem Parkplatz der Einkaufsmärkte in der Adam-Opel-Straße in 65462 Ginsheim-Gustavsburg beschädigt. Der PKW stand mittig zwischen den Einkaufsmärkten in ...

mehr