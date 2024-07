Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugen gesucht nach einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz der Einkaufsmärkte in Ginsheim-Gustavsburg am 27.07.2024

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Am Samstag, 27.04.24 in der Zeit zwischen 14:05 und 14:30 Uhr wurde ein grauer Pkw-Van VW California aus dem Kreis Mainz-Bingen auf dem Parkplatz der Einkaufsmärkte in der Adam-Opel-Straße in 65462 Ginsheim-Gustavsburg beschädigt. Der PKW stand mittig zwischen den Einkaufsmärkten in einer eingezeichneten Parklücke. Bei der Rückkehr zum PKW stellte der Fahrer eine Delle sowie Lackschäden an der rechten Schiebetür fest. Hierbei konnte blauer Fremdlack festgestellt werden.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf ca. 1000,-EUR. Ersten Ermittlungen zufolge, könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen blauen PKW handeln. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die mögliche Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben und möglicherweise sogar Hinweise auf den Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Bischofsheim in Verbindung zu setzen.

Sachbearbeiter: PHK Sauer

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell