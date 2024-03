Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Flucht

Nordhausen (ots)

Am 15.03.2024 in der Zeit zwischen 06:45 Uhr und 13:00 Uhr hatte ein Verkehrsteilnehmer seinen Pkw Opel auf dem Norma Parkplatz in der Grimmelallee abgeparkt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er einen frischen Unfallschaden an seinem Pkw feststellen. Der Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann oder den Verkehrsunfall beobachten konnte, möge sich bitte bei der Polizei Nordhausen unter 03631/960 melden.

