LPI-NDH: Raub beim Müntzerdenkmal

Am 16.03.2024 / 02:45 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in Leinefelde / Berliner Straße den 24jährigen Fahrer eines silbernen Pkw BMW. Ein Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt.

