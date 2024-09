Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Beim Einparken Notarztwagen beschädigt

Verursacher entfernt sich

Verdacht auf Alkoholeinfluss

Geldern (ots)

Am Freitag (20. September 2024) kam es in Geldern an der Karl-Arnold-Straße gegen 19:25 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Notarzteinsatzfahrzeug war aufgrund eines Rettungseinsatzes auf der Straße abgestellt worden, um den ebenfalls eingesetzten Rettungswagen bei der Abfahrt nicht zu behindern. Ein 34-jähriger Mann aus Geldern wollte dann mit seinem Pick-Up-Transporter gegenüber in eine Einfahrt fahren. Er beschwerte sich bei dem Fahrer des Notarztwagens, dass er nicht ohne weiteres in seine Einfahrt fahren könne, offensichtlich wollte er auch nicht auf das Ende des Rettungseinsatzes warten. Er versuchte es dann nämlich und touchierte daraufhin mit seinem Fahrzeug den geparkten Notarztwagen. Anschließend parkte er seinen Wagen, stieg aus und entfernte sich in ein Haus. Dort konnte er später von den eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden. Da er offensichtlich alkoholisiert war, wurden ihm auf der Polizeiwache zwei Blutproben entnommen, da er angab, erst nach dem Vorfall, von dem er nichts bemerkt haben wollte, Alkohol getrunken zu haben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (sp.)

