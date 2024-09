Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch-Hommersum - Einbruch in Haus in Hommersum

Hauseingangstür aufgebrochen

Goch (ots)

Am Montag (23. September 2024) wurde in der Zeit zwischen 17:50 Uhr und 21:12 Uhr in ein Haus auf einem Gehöft am Moelscherweg in Goch-Hommersum eingebrochen. Bislang unbekannte Täter brachen die Hauseingangstür auf, gelangten so in das Haus und durchsuchten diverse Schränke und Schubladen. Zum Diebesgut konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Einbruchsdiebstahl oder zu verdächtigen Feststellungen machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02823 1080.(sp)

