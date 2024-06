Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Opel aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (01.06.2024) brach ein noch unbekannter Täter zwischen 19.45 Uhr und 22.50 Uhr einen Opel auf, der in der Straße "Schießmauer" in Herrenberg abgestellt war. Das Fahrzeug stand im Bereich des Volksbankstadions. Der Unbekannte hebelte vermutlich eine Tür des Autos auf und verschaffte sich Zutritt ins Innere. Aus dem PKW stahl er das Autoradio und einen Bluetooth Adapter im Gesamtwert von etwa 50 Euro. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

