Goch (ots) - Am Montag (23. September 2024) wurde in der Zeit zwischen 17:50 Uhr und 21:12 Uhr in ein Haus auf einem Gehöft am Moelscherweg in Goch-Hommersum eingebrochen. Bislang unbekannte Täter brachen die Hauseingangstür auf, gelangten so in das Haus und durchsuchten diverse Schränke und Schubladen. Zum Diebesgut konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch ...

