POL-DH: --- Sulingen, Betrüger an der Haustür - Syke und Twistringen, Transporter aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Sulingen - Betrüger an Haustür

Angebliche Mitarbeiter der Stadt haben am Mittwoch gegen 12.30 Uhr an der Haustür eines 83-jährigen Bewohners im Sanddornweg geklingelt. Als der Senior öffnete, gaben die falschen Mitarbeiter vor, die Wasserleitungen im Haus überprüfen zu müssen. Nachdem sie ihre "Arbeit" vollendet hatten, verschwanden die Betrüger wieder. Kurz darauf stellte der Senior das Fehlen von ca. 200 Euro Bargeld fest. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Sulingen - Quad umgestürzt

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Quad ist am Mittwoch ein 21-jähriger Fahrer leicht verletzt worden. Der 21-Jährige befuhr mit einem Mitfahrer die Lindener Straße in Richtung Ortsmitte. Durch eine Bodenwelle verlor er die Kontrolle und das Quad kippe auf die Seite. Der Mitfahrer bleib unverletzt, der 21-jährige Fahrer verletzte sich leicht. Seine Versorgung übernahm der Rettungsdienst. Am Quad entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Martfeld - Einbruch

Unbekannte sind in der Zeit von Samstag letzter Woche bis Mittwoch in ein Wohnhaus im Normannshauser Weg eingebrochen. Die Täter begaben sich durch den Vorbau zur Eingangstür und öffneten diese gewaltsam. Aus dem im Umbau befindlichen und zur Zeit unbewohnten Haus entwendeten die Täter diverse Werkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9490, entgegen.

Syke und Twistringen - Diebstähle aus Transporter

Gleich drei Transporter wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Syke und Twistringen aufgebrochen. In allen drei Fällen wurden Werkzeuge entwendet. In der Plackenstraße in Syke wurde ein Peugeot Transporter aufgebrochen und auf einem Hotelparkplatz in der Nienburger Straße ein VW-Caddy. In der gleichen Nacht wurde auch ein Opel-Vivaro in der Bremer Straße in Twistringen aufgebrochen. Die Diebe entwendeten diverse zum Teil elektronische Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

