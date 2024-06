Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Polizei nimmt Einbrecher fest - Weyhe, Mit Draisine auf Spritztour - Stuhr, Aufmerksamer Nachbar stört Einbrecher ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Polizei nimmt Täter nach Einbruch fest

In der Nacht zum Mittwoch hat die Polizei in Diepholz einen 38-jährigen Einbrecher kurz nach dem Einbruch in Tatortnähe festgenommen. Der 38-jährige Tatverdächtige hatte gegen 00.15 Uhr eine Fensterscheibe der Volkshochschule in der Bahnhofstraße mit einem Gullydeckel eingeworfen. Er wurde bei dem Einbruch von einem Zeugen beobachtet, der ihn auch ansprach und die Polizei rief. Der 38-Jährige flüchtete zu Fuß und konnte kurze Zeit später am Bahnhof von der Polizei festgenommen werden. Der Festgenommene wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle verbracht.

Diepholz - Verkehrsunfall

Eine 49-jährige Pkw-Fahrerin wollte am Dienstag gegen 13.55 Uhr vom Fahrbahnrand der Prinzhornstraße ausparken. Hierbei übersah sie den Pkw eines 59-jährigen Fahrers, der nach dem Überholen einer Gruppe Radfahrender wieder einscheren wollte. Beide Pkw kollidierten, wobei der Pkw der 49-Jährigen gegen einen weiteren, geparkten, Pkw geschoben wurde. Beide Fahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6500 Euro.

Freistatt - Brand in Wohnung

Ein auf einer Heizung zum Trocknen aufgehängtes Handtuch ist sehr wahrscheinlich der Auslöser für einen Einsatz der Feuerwehr in Freistatt am Dienstagfrüh gegen 06.30 Uhr. Das entstehende Feuer in einer Wohnung in der Straße Sonnentau konnte schnell gelöscht werden. Etwas länger dauerte der Einsatz der Feuerwehr mit Lüftern, um den Rauch aus Wohnung und Haus zu bekommen. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Weyhe - Draisine für Spritztour entwendet

Unbekannte haben im Zeitraum von Samstag letzter Woche bis Dienstag aus einer Lagerhalle in Leeste, Irrgarten, eine Draisine entwendet. Die Täter sind mit der Draisine über die Bahngleise der Kleinbahn bis nach Stuhr-Brinkum im Bereich Rodendamm gefahren und haben die Draisine dort unbeschadet abgestellt. Die Polizei bittet Zeugen der Spritztour sich unter Tel. 0421 / 80660 zu melden.

Stuhr - Einbrecher gestört

Aufmerksame Nachbarn haben am Dienstag gegen 09.20 Uhr zwei Einbrecher auf frischer Tat überrascht und sie zur Flucht veranlasst. Die Einbrecher hatten ein Fenster eines Wohnhauses in der Graudenzer Straße eingeschlagen und wollten ins Haus einsteigen. Nachbarn hörten Geräusche und machten sich gegenüber den Einbrechern bemerkbar. Die ergriffen daraufhin in einem dunklen Pkw die Flucht. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell