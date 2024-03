LPI-EF: Vermisste Mädchen wieder da

Erfurt (ots) - Mittwochabend ging in Erfurt ein Ladendieb auf einen Mitarbeiter los. Der polizeibekannte 21-jährige Dieb war beim Stehlen in einem Supermarkt in der Krämpfervorstadt erwischt worden. Der Mann rannte daraufhin aus dem Geschäft. Ein 34-jähriger Mitarbeiter nahm die Verfolgung auf. Auf seiner Flucht ließ der Dieb seine Beute fallen. Als ihn der Mitarbeiter allerdings eingeholt hatte, stieß der Täter diesen zu Boden. Außerdem bespuckte und beleidigte er ...

