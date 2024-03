Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wirtschaftsfahrzeug übersehen

Landkreis Sömmerda (ots)

Für eine 61-Jährige endete gestern die Autofahrt im Krankenhaus. Die Frau war am Vormittag mit ihrem Subaru auf der B85 vom Kreisverkehr "Haunthal" in Richtung Buttelstedt gefahren. Dabei übersah sie ein Wirtschaftsfahrzeug, welches mit eingeschalteter Rundumleuchte auf der Fahrbahn stand. Der Frau gelang es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Der Subaru war dermaßen beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die 61-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (JN)

