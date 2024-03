Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autodiebe entkommen

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht schlugen Autodiebe in Erfurt zu. Im Stadtteil Marbach hatten sie gegen 01:30 Uhr einen geparkten Audi A6 im Wert von über 52.000 Euro gestohlen. Dabei machten sie sich vermutlich das schlüssellose Zugangssystem des Autos zu nutze. Polizisten stellten das Fahrzeug im Stadtgebiet von Erfurt fest. Die Diebe lieferten sich daraufhin mit der Polizei eine Verfolgungsfahrt über die Autobahn 4 in Richtung Dresden. Im Bereich Jena-Göschwitz gelang den Tätern die Flucht. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen fehlte von den Autodieben jede Spur. Die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an. (JN)

