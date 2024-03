Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Start der Agrarministerkonferenz in Erfurt

Erfurt (ots)

Anlässlich der heute gestarteten dreitägigen Agrarministerkonferenz kam es im Bereich des Theaterplatzes zu mehreren Kundgebungen. Vor Ort waren PETA Deutschland e.V., Vier Pfoten Stiftung für Tierschutz und der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter e.V..

Darüber hinaus fanden am heutigen Tag Plenarsitzungen im Thüringer Landtag statt. Auf Grund dessen kam es zu Autokorsos mit Bauern, Gewerbetreibenden und Handwerkern, welche als Sternfahrt aus verschiedenen Teilen Thüringens und anderen Bundesländern zum Landtag fuhren. Dieser Fahrt hatten sich in etwa 110 Fahrzeuge angeschlossen. In der Spitze nahmen rund 150 Personen an der Kundgebung vor dem Thüringer Landtag teil.

Diesbezüglich kam es in der Arnstädter Straße, der Beethovenstraße sowie der Tschaikowskistraße zeitweilig zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Johann-Sebastian-Bach-Straße sowie die Jürgen-Fuchs-Straße waren zwischen 07:00 Uhr und 18:15 Uhr voll gesperrt.

Der erste Tag der Agrarministerkonferenz, die Plenarsitzungen im Landtag sowie alle heute stattgefunden Demonstrationen verliefen friedlich und ohne größere Vorkommnisse. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell