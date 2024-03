LPI-EF: Jugendlicher löst Polizeieinsatz aus

Erfurt (ots) - Am Dienstag wurden bei einem Verkehrsunfall in Erfurt zwei Männer verletzt. Gegen 08:00 Uhr hatte ein Mercedes-Fahrer beim Spurwechsel in der Weimarischen Straßen einen Lkw übersehen und war mit diesem zusammengestoßen. Durch die Kollision wurde der Lkw auf einen vor ihm fahrenden Jeep geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Dieser wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Sowohl der 25-jährige Fahrer des Mercedes als auch der 62-jährige ...

mehr