Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zwei Ladendiebstähle in der Innenstadt

Speyer (ots)

Am 27.11.2023 wurden der Polizei zwei Ladendiebstähle in der Maximilianstraße gemeldet.

Um 11 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäfts einen 49-jährigen Mann, der zwei Shirts in eine Umkleidekabine nahm und augenscheinlich ohne diese wieder verließ. Der Mann ging aus dem Geschäft in die Fußgängerzone. In der Umkleidekabine wurden durch die Mitarbeiterin die abgerissenen Etiketten der Shirts aufgefunden, die Polizei verständigt und der Mann beschrieben. Im Nahbereich wurde der 49-jährige Mann, auf den die Beschreibung zutraf, kontrolliert. Er räumte ein die Shirts zu tragen und diese zuvor entwendet zu haben. Der Mann zog folglich die Shirts wieder aus, sie wurden Mitarbeitern des Geschäfts wieder ausgehändigt. Der Schaden beläuft sich auf eine hohe einstellige Summe.

Kurz nach 19 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv in einem Drogeriegeschäft zwei junge weibliche Personen in der Kosmetikabteilung. Eine 13-Jährige steckte zunächst mehrere Teile von der Auslage in ihre Jackentasche und verließ anschließend mit ihrer 16-jährigen Begleiterin das Geschäft. Der Ladendetektiv hielt die beiden bis zum Eintreffen der Polizei an. Die 13-Jährige berichtete, dass sie von der 16-Jährigen zu der Tat angestiftet wurde. Bei der 16-Jährigen wurde festgestellt, dass gegen sie seit einiger Zeit ein Hausverbot besteht. Die beiden Mädchen wurden in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Sie erwartet ein Verfahren wegen Ladendiebstahls. Gegen die 16-Jährige wurde zudem ein Verfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet. Die Ware wurde an Mitarbeiter des Geschäfts ausgehändigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 23 Euro.

