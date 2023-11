Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

Speyer (ots)

In der Zeit von Freitag auf Montag kam es im Stadtgebiet zu mehreren Einbrüchen.

Einbruch 1 ereignete sich zwischen dem 25.11. gegen 11 Uhr bis 27.11.2023, 7 Uhr in der Straße An der Hofweide. Dort verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu zwei Baucontainern und einem Rohbau. Bei den Baucontainern wurden Vorhängeschlösser aufgebogen und bei dem Rohbau wurde eine Metalltür aufgehebelt. Aus den Objekten wurde diverse Werkzeuge und Kupferkabel entwendet. Die Höhe des Schadens ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Einbruch 2 ereignete sich zwischen dem 24.11. gegen 18 Uhr bis 27.11.2023, 8 Uhr in der Butenschönstraße. An einem Lagercontainer brachen unbekannte Täter ein Vorhängeschloss auf und entwendeten dort nach aktuellem Kenntnisstand einen Kernbohrer der Marke Hilti. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Einbruch 3 ereignete sich zwischen dem 25.11. gegen 18 Uhr bis 27.11.2023, 10 Uhr in der Auestraße. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zugang ins Innere eines Matratzengeschäfts. Dort öffneten und durchwühlten sie mehrere Schubladen im Kassenbereich und Schränke im Lager. Die Höhe und der Umfang des Schadens ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zwischen dem 25.11. gegen 19 Uhr bis 26.11.2023, 10 Uhr ereignete sich in der Eugen-Jäger-Straße ein Einbruchsversuch. Durch Hebeln an der Eingangstür versuchten unbekannte Täter vergeblich in ein Einfamilienhaus einzudringen. Hierdurch wurde jedoch das Schloss und die Tür des Hauses beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Ob Tatzusammenhänge bestehen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer hat in den genannten Zeiträumen bei PM International (Einbruch 1), am Judomaxx (Einbruch 2), bei MFO Matratzen neben dem Kaufland (Einbruch 3) oder im Bereich der Eugen-Jäger-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

