Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - "Für ein sicheres Gefühl": Vortragsangebot zum Thema "Gewalt gegen Mädchen und Frauen"

Kreis Kleve (ots)

Gewalt kann sich auf vielen unterschiedlichen Wegen abspielen. Häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt und Partnerschaftsgewalt sind nur einige Beispiele. Auch Gewalt gegen Frauen, ob körperlich oder seelisch, findet in allen Altersklassen und Gesellschaftsschichten statt.

In Zusammenarbeit mit dem Familienbildungswerk der AWO Kreisverband Kleve wird die Kreispolizeibehörde Kleve in den kommenden Wochen zwei Vorträge mit dem Thema: "Gewalt gegen Mädchen und Frauen - Für ein sicheres Gefühl" anbieten. Kriminalhauptkommissarin Stefanie Bodden-Bergau aus dem Bereich der Kriminalprävention wird dabei u.a. über polizeiliche Fakten von sexuell motivierter und gewalt¬tätigen Übergriffen gegen Frauen, das Erkennen sowie Vermeiden von schwierigen Situationen und dem geeigneten Verhalten in bedrohlichen Situationen referieren. In dem anderthalbstündigen Vortrag wird aber auch rechtliche Einblicke in den Bereich der Sexualdelikte sowie Möglichkeiten und Chancen von Gegenwehr thematisiert.

Der Vortrag findet statt am:

Dienstag, 1. Oktober 2024, 18:00 bis 19:30 Uhr, Familienzentrum "Os Hött", Feldtsr.37, 47661 Issum, (K24-GF4)

Die Anmeldung für den kostenlosen Vortrag erfolgt über die Website des Familienbildungswerk der AWO Kreisverband Kleve (https://awo-kreiskleve.de/einrichtungen/familie/familienbildungswerk-fbw/anmelden/), wo die oben aufgeführte Kursnummer (K24-GF4) einzutragen ist. Dies ist der letzte Termin für dieses Jahr. Weitere Termine für 2025 sind in Planung. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve