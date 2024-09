Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Walbeck - Mazda-Fahrer prallt auf geparkten Pkw und wird leicht verletzt

Verdacht auf Alkoholisierung

Geldern (ots)

Am Mittwoch (25. September 2024) gegen 15.05 Uhr hörte eine Friedhofsbesucherin in Geldern-Walbeck, Kevelaerer Straße, einen lauten Knall an der Straße und schaute dann nach ihrem Fahrzeug. Dieses, ein schwarzer BMW der 1er-Serie, stand nicht mehr da, wo sie in abgestellt hatte, sondern etwa 10 Meter nach vorne geschoben, teilweise auf dem Gehweg und stark am Heck beschädigt. Etwas weiter stand ein roter Mazda 2, der im Frontbereich stark beschädigt war. Dessen Fahrer, ein 51-jähriger Mann aus Polen ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik, steht im Verdacht, mit seinem Fahrzeug auf den geparkten BMW der 60-Jährigen Frau aus Geldern gefahren zu sein. Da sich vor Ort der Verdacht auf eine Alkoholisierung beim Fahrer ergab, wurde ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Eine Sicherheitsleistung wurde angeordnet und entrichtet. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in einem mittleren fünfstelligen Bereich.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell