POL-WI: Fahrzeugdiebe unterwegs +++ Nach Verfolgungsfahrt festgenommen +++ Exhibitionistische Handlung +++ Werkzeug entwendet +++

1. Fahrzeugdiebe unterwegs,

Wiesbaden, Fichtestraße und Abeggstraße, Montag, 23.09.2024, 19 Uhr bis Dienstag, 24.09.2024, 8 Uhr

(mb)In der Nacht von Montag auf Dienstag trieben Fahrzeugdiebe in Wiesbaden ihr Unwesen.

Zwischen 19 Uhr und 8 Uhr näherten sich die Diebe dem in der Fichtestraße in Höhe der Hausnummer 33 in Fahrtrichtung Moltkering geparkten weißen Peugeot 3008. Anschließend entwendeten die Täter das Kfz im Wert von über 20.000 Euro auf unbekannte Art. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Peugeot die Kennzeichen "WI-VE 222" angebracht. Ersten Ermittlungen zufolge könnte sich die Tat gegen 2.20 Uhr ereignet haben. Zudem könnte das Fahrzeug gegen ein am Tatort existierendes Verkehrsschild gestoßen sein und womöglich einen Schaden im Heckbereich aufweisen. Gegen 4 Uhr versuchten Unbekannte einen weißen Nissan e-NV200 in der Abeggstraße zu entwendeten. Hierzu öffneten sie den Nissan mit dem Fahrzeugschlüssel, welchen sie zuvor in einem anderen Kfz der Familie aufgefunden hatten. Der anschließende Versuch aus der Garageneinfahrt herauszufahren, scheiterte aufgrund des zweiten dort geparkten Pkw und der Garagenmauer. Nachdem es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam und die Diebe sich festgefahren hatten, verließen sie den Tatort in unbekannte Richtung. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise bezüglich der Fahrzeugdiebe und der Taten unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Nach Verfolgungsfahrt festgenommen,

Wiesbaden-Klarenthal, Hermann-Brill-Straße, Mittwoch, 25.09.2024, 2.25 Uhr

(mb)Am frühen Mittwochmorgen lieferte sich ein VW-Fahrer in Wiesbaden eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei.

Gegen 2.25 Uhr wollte eine Streife des 3. Polizeireviers aus Wiesbaden einen VW Golf in der Klarenthaler Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer reagierte erst auf die Anhaltezeichen und kam zum Stillstand. Als die beiden Beamten sich dem Fahrzeug fußläufig näherten, gab der Fahrzeugführer Gas und lieferte sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei im Stadtteil Klarenthal. Hierbei schaltete er die Beleuchtung aus und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit. Letztlich konnte der 29-jährige Fahrer sowie sein 22-jähriger Beifahrer festgenommen werden. Im Rahmen der Befragung räumte der festgenommene Fahrer ein, derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem besteht der Verdacht, dass er unter Einfluss berauschender Mittel am Straßenverkehr teilnahm. Zu Personen- oder Sachschäden sowie Gefährdungen kam es bei der Verfolgungsfahrt nicht. Das genutzte Fahrzeug sowie die Handys der beiden wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Aufgrund der rücksichtlosen Fahrweise wird gegen den 29-Jährigen nun wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss ermittelt. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sachdienliche Hinweise können dem Regionalen Verkehrsdienst in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 übermittelt werden.

3. Exhibitionistische Handlung - Zeugenaufruf, Wiesbaden, Wörther-See-Straße, Dienstag, 24.09.2024, 16.10 Uhr

(mb)Am Dienstagnachmittag war ein Exhibitionist in Wiesbaden unterwegs. Nach diesem wird nun gefahndet.

Gegen 16.10 Uhr wandte sich eine Betreuerin einer öffentlichen Schule in der Wörther-See-Straße an die Polizei. Zwei Schülerinnen vertrauten sich ihr an, da sie zuvor Zeuginnen einer exhibitionistischen Handlung wurden. Als die Betreuerin den Ort des Geschehens aufsuchte, flüchtete der männliche Täter in Richtung Klagenfurter Ring. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte er nicht mehr festgenommen werden.

Sollten sie in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, bitten wir Sie, Ihre Hinweise an die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Werkzeug entwendet,

Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Münchhofstraße, Montag, 23.09.2024, 16.30 Uhr bis Dienstag, 24.09.2024, 6.30 Uhr

(mb)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen entwendeten unbekannte Täter diverse Werkzeuge von der Pritsche eines Firmenfahrzeugs.

Die Unbekannten näherten sich dem in der Münchhofstraße in Höhe der Hausnummer 62 abgestellten LKW und brachen die auf der Ladefläche festmontierte und mit Vorhängeschlössern gesicherte Holzkiste des weißen Ford Transits auf. Aus der Kiste wurden anschließend verschiedene Werkzeuge in einem geschätzten Wert von über 1.000 Euro entnommen. Mit der Beute entkamen die Diebe unerkannt. Der Sachschaden wird mit 50 Euro beziffert.

Das 5. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2540 entgegen.

