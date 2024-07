Ulm (ots) - Der zunächst Unbekannte trank am Samstag gegen 16.45 Uhr mehrere Bier in einer Gaststätte in der Fischergasse. Der Mann weigerte sich, die Zeche in Höhe von rund 28 Euro zu bezahlen. Das half auch nicht, als ihm die Servicekraft mit einer Anzeige drohte. Gewarnt und in einem unbeaufsichtigten Moment ...

mehr